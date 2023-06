In 14 Tagen soll Speyer eine neue Repräsentantin haben. Die heiße Phase für die drei Brezelkönigin-Kandidatinnen Katharina Hanten (25), Sophia Neuberger (22) und Lea Leddin (22) ist eingeläutet. Am Samstag, 8. Juli, findet die Wahl auf dem Brezelfest statt. Optisch sieht’s nach einem besonderen Termin für alle schon mal gut aus.

Die Aufregung ist groß am Samstag im Modehaus Demmer. Die Entscheidungsfreude ebenso. Aus einer Auswahl vorbereiteter Dirndl dürfen sich die noch als Brezelprinzessinnen betitelten Damen ihr Lieblingsstück aussuchen. Keine muss lange überlegen. „Pink und Glitzer“, umreißt Sophia Neuberger ihre Vorlieben. Das Dirndl wird letztlich hellblau, glitzert allerdings in bester Weise. Die neue Besitzerin ist angetan vom ersten öffentlichen Termin. „Für mich wäre es eine Ehre, das Amt zu übernehmen“, sagt sie auf Anfrage. Warum? „Es gibt nichts Schöneres, als den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Die Voraussetzungen bringt Neuberger mit, meint sie. Gerne ist sie unterwegs und feiert. Zudem tobt sie sich in der Küche beim Backen und Kochen aus. „Ich war schon bei Berzel zum Brezelbacken“, verrät die gebürtige Speyererin, die in einem Kleintierzentrum arbeitet.

Mit dem Brezelfest groß geworden

„Speyer ist meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, stellt sie fest. So ähnlich formulieren es ihre Mitstreiterinnen. Katharina Hanten ist sogar mit dem Brezelfest hautnah groß geworden. „Meine Eltern haben immer die Kutsche mit den Ehrengästen gefahren“, erzählt sie. Die Studentin auf Lehramt am Gymnasium möchte mit ihrer Kandidatur junge Leute zum sozialen Engagement animieren, wie sie betont. Zu ihrer Biografie gehört eine Hospitanz an einer Schule in Namibia. Scheu, vor Leuten zu reden, hat Hanten definitiv nicht. „Ich bin Fachschaftsvorsitzende an der Uni, war Trainerin im Voltigieren – das hat sehr viel geholfen“, erklärt sie. Der Entschluss, sich zu bewerben, sei bei ihr schnell gefallen, betont sie.

Leddin hat sich damit ein bisschen mehr Zeit gelassen. „Ursprünglich habe ich gar nicht mit dem Gedanken gespielt“, erzählt sie. Eine Arbeitskollegin hat die Studentin der Sportwissenschaften auf die Idee gebracht. „Speyer ist meine Heimat und die Stadt, in der ich mich am wohlsten fühle“, sagt sie.

„Sonst schnell langweilig“

Offen, spontan und für jede lustige Aktion zu haben sei sie, versichert die Anwärterin auf das Königinnenamt. „Ich mach’ gerne neue Sachen, weil es mir sonst schnell langweilig wird.“ Wie bei Hanten war auch bei ihr das erste Dirndl das perfekte, in dem sie auch am Abend der Wahl auftreten möchte. „Ich habe mir ein dunkelrotes gewünscht und habe es bekommen“, sagt sie.

Ernst wird es für das Trio am Brezelfestsamstag. Nach dem Einzug vom Altpörtel auf den Festplatz beginnt dort um 19 Uhr der Wahlakt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einigen Fragen an die Kandidatinnen müssen diese beim Publikum gepunktet haben. Entschieden wird diesmal nicht per Applausometer wie zweimal in der Vergangenheit, sondern mittels QR-Code, der mit dem Mobiltelefon abgescannt werden muss. Die Krone erhält die neue Hoheit von der dann entthronten Anne-Susan I. Diese blieb aufgrund der Pandemie vier Jahre im Amt. Üblich sind zwei.

Die erste Amtshandlung der neuen Brezelkönigin wird die Eröffnung der „Nacht in Tracht“ sein, zu der die Besucher in Dirndl und Lederhose erwartet werden. Das von einer Tochtergesellschaft des Verkehrsvereins ausgerichtete Fest läuft von 6. bis 11. Juli.