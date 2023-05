Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Balance zwischen Nähe und Distanz zu ihren Kunden, kann schwierig sein, sagt Heike Dietrich. Sie arbeitet im Menüservice der Speyerer Malteser und bringt Menschen ihr Essen nach Hause. Narin Ugrasaner hat sie in der Reihe „Die stillen Helden“ befragt.

Frau Dietrich, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Meine Kollegen und ich sorgen dafür, dass unsere mehr als 70 Kunden in Speyer und Umgebung an 365 Tagen