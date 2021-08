Unbekannte haben am Montagabend Sichtschutzplanen am Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle angezündet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach hat der Sicherheitsdienst des Impfzentrums bei einem routinemäßigen Rundgang entdeckt, dass an insgesamt drei an Bauzäunen angebrachten Sichtschutzplanen mutwillig Feuer gelegt wurde. Das Feuer konnte durch die Sicherheitskräfte gelöscht werden. Die Polizei ist laut Stadtverwaltung informiert und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.