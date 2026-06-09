In Speyer sind neuerdings der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadtverwaltung und die Polizei gemeinsam auf Streife in der Innenstadt.

Die gemeinsamen Streifengänge des Bezirksdienstes der Polizei und des KVD seien im „Arbeitskreis Sicherheit“ abgestimmt worden, in dem beide Seiten vertreten sind, teilt eine Stadt-Sprecherin auf Anfrage mit. „Es handelt sich dabei nicht um eine neue Maßnahme. Bereits in der Vergangenheit wurden beispielsweise im Bereich Speyer-Nord gemeinsame Streifengänge durchgeführt. Das Vorgehen wird nun wieder aufgegriffen.“