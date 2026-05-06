Frisches Geld für Sicherheit bei Veranstaltungen: Die Stadt Speyer erhält zusammen mit drei anderen Kommunen bis zu 140.000 Euro aus einem Förderprojekt.

Mit dem Geld sollen insbesondere mobile Zufahrtssperren angeschafft und mindestens fünf Jahre lang gemeinsam genutzt werden. Details dazu stehen noch nicht fest. Die Stadt kooperiert beim Thema Veranstaltungssicherheit nach eigenen Angaben mit der Stadt Schifferstadt sowie den Verbandsgemeinden Rheinauen und Römerberg-Dudenhofen. Bei Letztgenannter sei die Teilnahme am Förderprojekt noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Die Zusammenarbeit ermögliche es, „Synergien zu nutzen, Ressourcen effizient einzusetzen und zugleich ein hohes Sicherheitsniveau bei Veranstaltungen in der Region aufrechtzuerhalten“, teilt die Speyerer Stadtverwaltung mit. Das Land schütte bis zu 140.000 Euro aus – die Höhe der Förderung richte sich nach der Anzahl der beteiligten Kommunen. Mit der Sonderförderung unterstütze das Land Kommunen dabei, „den steigenden Anforderungen an die Veranstaltungssicherheit gerecht zu werden und zugleich das gesellschaftliche Leben mit Festen und Veranstaltungen nachhaltig zu stärken“, heißt es aus dem Rathaus.