Drei Flugunfälle seit Ende April in Speyer und Umland – gibt es ein Sicherheitsproblem am Flugplatz? Michael Knapp und Martin Hauß vom Flugsportverein (FSV) nehmen Stellung.

Herr Knapp, Herr Hauß, Sie sind beide erfahrene Flieger. Wie sehr ist man sich der Gefahr bewusst, wenn man ins Cockpit steigt?

Knapp: Natürlich sind wir uns dessen bewusst. Das fließt schon in unsere Flugvorbereitung ein. Wenn wir den Schritt an den Flieger machen und fliegen gehen, dann ist das Erste die Checkliste für dessen Kontrolle. Ein anderer Aspekt ist die körperliche und persönliche Verfassung desjenigen, der fliegen geht. Ich bin mir dessen bewusst, und wir versuchen auch unseren Piloten stets klarzumachen, nur in einem wirklich gesunden und einwandfreien Zustand in ein Flugzeug einzusteigen. Dann ist schon viel für die Sicherheit getan.

Hauß: Was auch ganz wichtig ist, ist die Vorbereitung schon zu Hause. Wo will ich hin? Wie sieht das Wetter aus? Was gibt's unterwegs für Sachen, die zu beachten sind?

Wie haben Sie die jüngsten Unfälle im Umfeld des Speyerer Flugplatzes wahrgenommen: ein Toter bei einem Absturz im Süden von Speyer, eine Kollision zweier Flugzeuge bei Hockenheim und zwei Tote beim Absturz bei Limburgerhof innerhalb weniger Tage?

Knapp: Das hat uns schon schockiert. Ich selbst gehe immer sehr systematisch an so etwas heran und will wissen, was es war. Dann kann ich auch meine Schlüsse daraus ziehen, damit mir so etwas nicht passiert. Das mache ich als Motorradfahrer genauso. Bei den Abstürzen mit Toten hier am Platz und in Limburgerhof kann es passieren, dass man die Ursachen nicht mehr ganz nachvollziehen kann.

Und im Hockenheimer Fall?

Knapp: Daran war leider eine Maschine unseres Vereins mit einem sehr erfahrenen Fluglehrer und einem Gast anlässlich des diesjährigen Flugplatzfests beteiligt. An diesem Tag gab es ein sehr starkes Verkehrsaufkommen, das ist kein Normalzustand hier am Platz. In der Luft war eine Kollisionswarnung aus unbekannten Gründen ausgeblieben, obwohl das Gerät dafür eingebaut war. Letztlich wurde die Gefahr zu spät bemerkt. Die Beteiligten hatten großes Glück, dass sie gesund landen konnten. Alleine an unserem Flugzeug liegt der Schaden aber bei rund 30.000 Euro.

Sehen Sie Zusammenhänge zwischen den Unfällen oder waren die negativen Schlagzeilen so kurz hintereinander Zufall?

Knapp: Es kommt bundesweit zu Unfällen, aber die regionale Häufung innerhalb kurzer Zeit ist wahrscheinlich Zufall. Drei Vorfälle dieser Art sind schon etwas Größeres. Wobei man auch sehen muss, dass es im gesamten Rheintal mehr Flugverkehr gibt als zum Beispiel irgendwo in der Eifel.

Langjährige Mitglieder und Vorstände im Flugsportverein Speyer (von links): Martin Hauß und Michael Knapp. Foto: Patrick Seiler

„See and avoid“, sehen und vermeiden, lautet das Sicherheitsprinzip für Piloten. Das ist sicher schwerer, wenn am Speyerer Flugplatz viel los und auch Betrieb auf den beiden Hockenheimer Flugplätzen dazukommt ...

Knapp: Wenn wir hier den Platz anfliegen, dann machen wir das auf einer festgeschriebenen Route, die ist auf dem sogenannten Anflugblatt genau beschrieben. Dazu gehört, dass in der Nähe der Hockenheimer Flugplatz am Herrenteich gekreuzt wird. Dazu kommen der weitere Hockenheimer Flugplatz am Auchtergrund und im Umfeld von fünf bis zehn Minuten Flugzeit mindestens noch vier, fünf andere Plätze, zum Beispiel Lachen-Speyerdorf, Haßloch oder Linkenheim. Das erfordert schon besondere Aufmerksamkeit.

Wie erklären Sie „See and avoid“ einem Laien? Geflogen werden kann ja in alle Richtungen, das ist doch nicht wie auf der Straße, dass man genau weiß, wo welche Spur verläuft …

Knapp: Also es kommt natürlich immer aufs Wetter an, das ist wie gesagt eine Sache der Vorbereitung. Bei den drei Vorfällen, die es jetzt gab, war sehr gutes Wetter. Da sprach nichts dagegen, als Sichtflieger unterwegs zu sein. Wir fliegen in einer Höhe, wo uns andere Sichtflieger begegnen können. Wir müssen rausschauen, wir achten darauf. Wenn wir jemand entdecken, dann gucken wir, ob derjenige das auch bemerkt und reagiert, und versuchen schon ein bisschen auszuweichen. Dazu kommen feste Ausweichregeln.

Was tut der Flugplatz Speyer für die Sicherheit seiner Nutzer?

Knapp: Sehr viel. Sie bekommen hier vor dem Start als Sportflieger oder Hobbypilot ein umfangreiches Informationsangebot. Dazu gehören die Wetterverhältnisse oder Verkehrsmeldungen, auch über die Platzrunde hinaus. Auf dem Tower wird darauf geachtet, dass der ganze Verkehr koordiniert abläuft. Er gibt Empfehlungen für die Nutzer.

Hauß: Der Turm darf Informationen geben, aber keine Kommandos. Die Piloten sind immer eigenverantwortlich unterwegs und halten sich natürlich an Empfehlungen, weil sie wissen, dass die auch auf einem neuen satellitengestützten Anflugverfahren und einem Radarsystem basieren.

Was tun Sie selbst für Ihre Sicherheit, bevor Sie einsteigen?

Knapp: Ein Faktor ist mein Flugzeug an sich. Ich muss genau wissen, was es kann und was nicht. Es gibt Maschinen mit geringer Motorleistung, die brauchen zum Beispiel viel längere Strecken, bestimmte Höhen zu erreichen. So etwas gehört schon zur Ausbildung dazu, auf die wir hier im Verein stark setzen. Es darf nur fliegen, wer den Flieger richtig beherrscht. Wir selbst sind jedes Jahr beim Fliegerarzt und werden da ziemlich auf den Kopf gestellt, und auch das Flugzeug ist jedes Jahr beim Tüv.

Der Flugsportverein bildet selbst aus und stellt seinen Mitgliedern dann eigene Maschinen zur Verfügung. Wie läuft das genau?

Knapp: Wir haben fünf oder sechs Fluglehrer mit verschiedenen Qualifikationen. Wir halten streng die gesetzlichen Regelungen ein, die Mindestflugzeiten vorsehen, und wir gehen mit unseren internen Regelungen nochmals darüber hinaus. Wir verlangen zum Beispiel immer mindestens drei Starts und Landungen pro Flugzeug vorab. Pro Flugzeug, nicht pro Typ, wie es laut Gesetz ausreichen würde. Wenn diese Starts und Landungen lange zurückliegen, muss derjenige erst wieder mit einem Fluglehrer fliegen. Und zwar so lange, bis der Fluglehrer sagt, okay, du kannst es. Ein wichtiges Anliegen sind uns auch Weiterbildungsangebote für die Piloten, in diesem Jahr unter anderem mit drei Sicherheitsvorträgen.

Können Sie nachvollziehen, wenn die Öffentlichkeit den Sicherheitsaspekt im Hinblick auf der Speyerer Flugplatz kritisch diskutiert? Nach schweren Unfällen wurde schon das Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass ein Flugzeug nicht in Auwald, sondern in bebauten Bereich abstürzen könnte ...

Knapp: Ich habe dafür auf jeden Fall Verständnis, weiß aber umgekehrt auch, dass wir alles für die Sicherheit Mögliche tun, damit das eben nicht passiert. Ein Unglück wie jetzt in Limburgerhof hat mit dem Flugplatz ohnehin nichts zu tun.

Im Moment gäbe es im Speyerer Stadtrat keine Mehrheit für den Flugplatz-Betrieb. Aber die Stadt hat klargestellt, dass die Pacht- und Betreiberverträge bis 2044 festgeschrieben sind. Sorgen Sie sich langfristig um den Flugbetrieb in Speyer und die Vereinsarbeit?

Knapp: Wir machen uns da als Verein schon unsere Gedanken darüber. Über die Region hinaus werden immer wieder Flugplätze zugemacht – aus wirtschaftlichen Gründen, aus Lärmschutzgründen oder warum auch immer. Wir hoffen natürlich, dass uns der Platz in Speyer erhalten bleibt und sehen auch, dass die Betreibergesellschaft alles unternimmt, um das zu gewährleisten. Natürlich gibt es Belastungen, und es wurde auch schon damit geliebäugelt, aus diesem Gebiet in hervorragender Lage direkt an der Stadt ein Gewerbegebiet zu machen. Dann muss man aber auch sehen, dass das eine riesige Grasfläche und ein Erholungsgebiet ist, auf dem zum Beispiel Hasen, Störche, jede Menge Greifvögel und seltene Insekten unterwegs sind.

Hauß: Die Tiere wissen, dass ihnen nix passiert. Und die wissen auch, dass sie den Fliegern ausweichen, wenn die kommen.

Ist es bei solchen Argumentationen von Nachteil, dass das Fliegen für weite Teile der Bevölkerung nicht erschwinglich ist und damit auch die Notwendigkeit eines Landeplatz in Speyer oft nicht gesehen wird?

Knapp: Wir als Verein versuchen eigentlich, die Fliegerei allen Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Und wir haben unsere Preise schon so angepasst, damit es sich zwar um kein billiges, aber bezahlbares Hobby handelt, wenn man sich hier im Verein mit einbringt. Das ist immer die Voraussetzung. Also wir verlangen dann halt anstatt Geld Einsatz.

Wird das goutiert? Kommt genug Nachwuchs?

Knapp: Schwierig. Das könnte auch eine Generationenfrage sein. Früher war der Zulauf größer. Wir sind in gutem Austausch mit dem Sportfliegerclub Hockenheim und überlegen aktuell, ob wir nicht bei der Jugendarbeit kooperieren können.

Hauß: Vielleicht muss man Nachwuchs auch ein bisschen anders definieren. Früher waren es tatsächlich die Jungen, die mit dem Segelflug angefangen und dann auf anderen Maschinen weitergemacht haben. Heute sind die Jungen eher 30, 35 und fangen an, wenn sie beruflich gefestigt sind. Auch über solche Interessenten sind wir sehr dankbar. Auch viele Piloten in den Urlaubsfliegern der großen Airlines haben im Flugsportverein vor Ort klein angefangen.

Welche längerfristige Entwicklung erwarten Sie dabei?

Knapp: Die Fliegerei könnte leicht rückläufig sein. Leider gibt es auch immer mehr Vorschriften, die uns das Leben schwer machen.

Hauß: Andere Einflüsse von außen sind Kriege und die Ölpreisentwicklung. Ich denke, dass wir früher oder später auch in Richtung Elektrofliegerei gehen und dass die Benzinfliegerei immer weniger wird. Und damit könnte das Ganze auch wieder erschwindlicher werden.

Erweitert der FSV Speyer seinen Bestand an Maschinen dann auch um ein Elektroflugzeug?

Knapp: Diese Überlegungen gibt es schon. Außerdem haben wir eine schöne große Halle, die wir mit Photovoltaik versehen können, um unseren Strom auch selbst zu produzieren. Dann könnten wir zumindest mit einem kleinen Flugzeug in die Elektrofliegerei einsteigen. Noch ist die Auswahl gering, aber mittelfristig könnte auch das ein Sicherheitsaspekt sein, weil der elektronische Antrieb rein technisch gesehen noch sicherer ist als normale Verbrennungsmotoren.

Zur Person

Michael Knapp (58) ist seit 1998 im Vorstand des Flugsportvereins Speyer und seit gut 15 Jahren dessen Vorsitzender. Martin Hauß (66) gehört dem Vereinsvorstand seit rund zwei Jahrzehnten an, derzeit als Schriftführer. Der Verein hat rund 160 Mitglieder, denen er unter anderem Ausbildung und Flüge auf fünf eigenen Maschinen ermöglicht.

