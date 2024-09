Eine Informationsveranstaltung der Polizei am Mittwoch, 11. September, 11 bis 15 Uhr, vor der Alten Münz soll zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Besonders im Blick ist dabei die ältere Generation.

„Mobilität bis ins hohe Alter ist ein Wunsch, den viele Menschen haben. Entscheidend ist dabei, dass alle sicher unterwegs sind und sicher ankommen. Das ist nicht immer selbstverständlich“, so das Polizeipräsidium in seiner Ankündigung. An knapp einem Viertel der fast 15.000 Unfälle im ersten Halbjahr in der Vorder- und Südpfalz seien über 65-Jährige beteiligt gewesen. In rund 69 Prozent davon gelten sie als Hauptverursacher. Mit dem Alter steige dieses Risiko.

Interessierte könnten am Mittwoch in der Fußgängerzone an verschiedenen Ständen Ansprechpartner finden, die über aktuelle Verkehrsregeln und neue Mobilitätsformen informierten. Dazu gebe es Sicherheitstipps, Infomaterial, ein Quiz und eine Glücksrad-Aktion. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist zuständig für die Sicherheit von mehr als 900.000 Menschen auch im Bereich Speyer.