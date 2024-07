Ein schönes Fell haben sie, diese Shetland Sheepdogs. Und nicht nur das: „Shelties sind überaus hübsche, agile, kluge und freundliche Hunde“, sagt Beatrix Töricht, Züchterin in der Shetland Sheepdog Interessengemeinschaft. Rund 60 „Sheltie“-Halter sind am vergangenen Samstag der Einladung des Vereins zu einem Treffen auf dem Platz des Schäferhundevereins Speyer-Dudenhofen gefolgt. Eine einmalige Sache in Süddeutschland, wie Töricht betont. Dabei gab’s Kaffee und Kuchen für Herrchen und Frauchen – und jede Menge Zeit und Platz zum Toben für die Hunde. „Wir hatten viele Mitmach-Aktionen“, erzählt Töricht. Denn Hundesport geht vor allem gemeinsam: vom Geschicklichkeits-Parcours bis zur Vorführung in Sachen Obedience, also Gehorsam. Damit das schöne Fell der Hütehunde auch richtig zur Geltung kommt, gab’s zudem einen Grooming-Workshop. Denn besonders Züchter präsentieren die schönen Shelties des Öfteren bei Ausstellungen. Besonders beliebt: das Sheltie-Rennen über 50 Meter. „Ein Hundehalter am Start, einer am Ziel“, erklärt Töricht. Nur 4,87 Sekunden brauchte der schnellste Sheltie dafür. Das zeigt: Die Hunde sind nicht nur schön, sondern auch flink.