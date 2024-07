Die Shetland Sheepdog Interessengemeinschaft lädt für Freitag, 12., und Samstag, 13. Juli, zum Treffen der Sheltie-Freunde auf das Gelände des Schäferhundevereins Speyer-Dudenhofen in der Schillerstraße ein. Auf dem Programm stehen dabei zahlreiche Aktivitäten.

Wie die IG in ihrer Einladung mitteilt, geht das Sommerfest der Sheltie-Freunde am Freitag ab 16 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein und eventuell mit einer Einkehr im benachbarten Lokal „Hundehütte“ los. Am Samstag beginnt das eigentliche Treffen ab 14 Uhr mit der Kontrolle der Hunde-Impfpässe. Die Tiere können sich danach auf dem großen Übungsplatz so richtig austoben.

Hundesport und Vorführungen

Von 15 bis 17 Uhr stehen dann verschiedene Aktivitäten und Aktionen auf dem Programm. So gibt es einen Grooming-Workshop, ein Ringtraining, einen Geschicklichkeitsparcours, die Hundesportarten Agility und Hoopers sowie eine Vorführung zur Obedience, also der Unterordnung der Vierbeiner. Des Weiteren gibt es ein Sheltie-Rennen.

Auf die Hundefreunde warten eine Tombola und ab 18 Uhr am Samstag ein launiger Grillabend auf dem Gelände des Schäferhundevereins. Die Hundebesitzer werden zudem um Kuchen- und Salatspenden gebeten.

Anmeldung

Beatrix Töricht, Telefon 0172 9925963, homepage@sheltie-ig.de