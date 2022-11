Speyer/Schwegenheim. Zwei Teams der SG Speyer-Schwegenheim haben ihre Sonntagsspiele gewonnen. Dabei hatte zumindest eine Mannschaft mit Widrigkeiten zu kämpfen.

Die dritte Vertretung der SG Speyer-Schwegenheim galt in der 2. Pfalzliga Ost bei Aufsteiger Turm Kandel als Favorit. Allerdings musste das Team vor seinem 5:3-Erfolg den Ausfall von drei Stammspielern verkraften und außerdem mit nur sieben Akteuren an die Bretter gehen. Den anfänglichen Rückstand machte Roger Kühn mit einem Figurengewinn wett, wonach die Gäste richtig ins Spiel kamen. Nach einem Remis von Ralf Schlindwein sorgten Thorsten Kunz, Konstantin von Pückler und Martin Heider für die Vorentscheidung. In der letzten Begegnung des Tages setzte dann Julian Stein den Endpunkt für Speyer, das dank der besseren Brettpunktezahl gegenüber Ludwigshafen 1912 II neuer Tabellenführer ist.

Die fünfte Mannschaft empfing in der Kreisliga Südost den SC Bad Bergzabern II. Am Ende des Vergleichs stand ein 3:1-Erfolg. An dem klaren Sieg waren alle Mannschaftsmitglieder beteiligt. Wilfried Radach und Volker Papp gewannen ihre Partien, Luis Wenzl und Diego Mena O’ Meara spielten remis. Das Team steht damit auf dem dritten Tabellenrang.