Mit einer 2,5:5,5-Niederlage gegen SF Birkenfeld startete die SG Speyer-Schwegenheim in die 1. Pfalzliga. Obwohl die Gäste ihre Spitzenspieler zuhause ließen, dominierten sie und bestätigten damit ihre Favoritenrolle in der Klasse. Allerdings profitierten sie auch vom Ausfall zweier Speyerer Stammspieler.

Peter Flörchinger geriet in einen heftigen Angriff und stellte nach einer Dreiviertelstunde wegen eines hohen Materialverlusts die Uhr ab. Einige Zeit länger hielt sich Roger Kühn, ehe er durch einen Fehlgriff am Damenflügel überspielt wurde. Ingo Gellendin hielt seine Partie remis. Kurz vor der Zeitkontrolle wurde Daniel Kuhn, der am Damenflügel leichte Vorteile besaß, auf dem anderen Flügel überraschend mattgesetzt.

Flierl gewinnt

Den einzigen Sieg für die Gastgeber erzielte Pascal Flierl, der seinen Gegner strategisch geschickt auskonterte und entscheidend Material gewann. Als jedoch Alexander Pelt ein schwieriges Springerendspiel nicht hielt, fiel die Entscheidung. Ralf Schlindwein hielt sich mit zwei Türmen, Läufer und Springer gegen Dame, Turm und vier Bauern. Heiko Hauck besaß sogar einen Mehrbauern, was er aber nicht nutzte.