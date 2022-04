Nur einen Punkt holten zwei Vertretungen der SG Speyer-Schwegenheim in ihrem Heimspielen am Sonntag. Die dritte Mannschaft verlor in der 2. Pfalzliga Ost gegen die favorisierten Herxheimer mit 2,5:5,5. Die ausgeglichen besetzten Gäste dominierten sowohl an den oberen als auch an den mittleren Brettern. Den einzigen Sieg für die Hausherren verbuchte Wilhelm Kannegießer. Thorsten Kunz, Michael Schreck und Ralf Schlindwein spielten remis. Die fünfte Vertretung sicherte sich beim 3:3 gegen Maxau/Wörth II in der Bezirksklasse Südost einen wichtigen Zähler. Mert Gündüz und Sebastian Wittmer bezwangen ihre Kontrahenten. Remis spielten Antonio Mena O’Meara und Luis Wenzl.