Ein 19-Jähriger ist am Samstag gegen 3 Uhr in der Früh in der Auestraße in ein Gebüsch gezogen worden. Laut Polizei berührte ein Unbekannter den jungen Mann unsittlich und wollte sexuelle Handlungen gegen dessen Willen vornehmen. Der 19-Jährige habe sich losgerissen und sei geflüchtet. Der Täter wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, kurzes schwarzes Haar, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent, war bekleidet mit einem grauen Poloshirt und einer dunklen Brille. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.