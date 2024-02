Was als entspannter Abend für feierlustige Heranwachsende im Jugendkeller von St. Joseph gedacht war, endete offenbar für eine 15-Jährige in einem Martyrium. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen drei Jugendliche und junge Männer, die das Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben sollen. Es gibt erste Hinweise darauf, was sich in der Partylocation abgespielt hat.