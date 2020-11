Der Adventskalender 2020 des Speyerer Serviceclubs Kiwanis ist da. Wie der Club verspricht, beschert er für fünf Euro dem Besitzer 24 Tage lang Spannung und die Chance auf einen der 425 Gewinne im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Gleichzeitig sorgt der Benefiz-Kalender aber auch für glückliche Kinderherzen, denn mit dem Erlös der Adventskalender-Aktion unterstützt der Club seit zehn Jahren Projekte für Kinder und Jugendliche in Speyer und finanziert Schulranzen für Erstklässer aus finanzschwachen Familien. Wie man überprüft, ob man gewonnen hat, wird auf der Rückseite des Kalenders erklärt. Der Kalender ist an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Einhorn-Apotheke (Maximilianstraße 23), BKB Steuerberater (Cura-Center), Buchhandlungen Oelbermann und Osiander (Wormser Straße), Springers Kaffeemanufaktur (Kornmarkt) und bei jedem Mitglied des Kiwanis-Clubs Speyer. Einen Verkaufsstand in der Maximilianstraße kann es 2020 Corona-bedingt nicht geben, teilt der Club mit.