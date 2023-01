Die Serie von Einbrüchen in Kellerräume in Speyer – in den vergangenen Tagen bereits in der Franz-Kirrmeier- und der Petronia-Steiner-Straße – hält an: Am Freitag vermeldete die Polizeiinspektion Speyer Fälle aus der Ludwigstraße, Else-Krieg-Straße und Hans-Stempel-Straße. Zwischen Sonntag und Mittwoch haben unbekannte Täter demnach versucht, vier Türen in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Ludwigstraße aufzuhebeln (Sachschaden: 4000 Euro).

Zwischen Dienstag und Donnerstag sei ein Mehrfamilienhaus in der Else-Krieg-Straße betroffen gewesen. Der Bericht: „Dabei gelang es den Tätern, zwei von acht Kellerabteilen aufzubrechen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen gibt es noch keine Informationen über das mögliche Diebesgut.“ Sachschaden hier: 6000 Euro. Am Dienstag oder Mittwoch waren laut Polizei zwei Kellerabteile in Tiefgaragen der Hans-Stempel-Straße betroffen. Aus einem davon seien zwei große Packungen Waschmittel entwendet worden (Sachschaden: 400 Euro).

Die Polizei gibt auf Anfrage keine Auskunft zum Stand und ihren Ansätzen bei den Ermittlungen. Ein Tatzusammenhang sei denkbar, aber nicht belegt. Die Ermittler suchen Zeugen: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de. pse