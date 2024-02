Eine Zeugin hat der Polizei am Samstag gegen Mitternacht einen verdächtigen Mann gemeldet, der sich in der Kettelerstraße an ihrem Fahrzeug zu schaffen gemacht habe. Der Mann sei durch die Straße gelaufen und habe an den Türgriffen der geparkten Autos gezogen, um diese nach Möglichkeit zu öffnen. Die Polizei konnte auch dank der Personenbeschreibung in der Nähe einen Mann kontrollieren. Dieser konnte laut Polizei nicht plausibel erklären, warum er sich in der Nähe des Tatorts aufhielt. Insgesamt stellten die Beamten in der Nacht fest, dass drei Autos geöffnet und durchwühlt wurden. Aus einem Fahrzeug wurde nach Angaben eines Geschädigten Bargeld in Höhe von 100 Euro gestohlen.