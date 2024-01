Eine Reihe von Betrugsversuchen hat laut Polizei am Montag in Speyer für Unruhe gesorgt. Allein zwischen 14.15 und 18.30 Uhr hätten zwölf Bürger verdächtige Telefonanrufe erhalten. „Durch die unbekannten Anrufer wurde hierbei vorgetäuscht, dass die Geschädigten etwas gewonnen hätten, oder eine Schocknachricht überbracht“, so die Ermittler. Auch „falsche Polizeibeamte“ seien unter den Anrufern gewesen. Auf den Versuch der Unbekannten, so an Geld zu gelangen, sei keiner der Speyerer hereingefallen. Die hätten sich vorbildlich verhalten, seien auf keine Forderungen eingegangen und hätten die Polizei verständigt. Die Beamten bitten mögliche weitere Betroffene, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Sie warnen: „Es kommt immer wieder zu Anrufen, in welchen ein Gewinn in Aussicht gestellt wird oder angeblich die Polizei schockierende Nachrichten überbringt. In solchen Fällen sei es unter anderem wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und keine persönlichen Daten preiszugeben.