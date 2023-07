Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Zeichen der Zahl fünf standen in diesem Jahr die beiden Serenaden beim Speyerer Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Auf ihrem Programm in Speyers Altem Stadtsaal standen Quintette: am ersten Abend für Klarinette und Streichquartett, am zweiten – von Stipendiatinnen und Stipendiaten der Ernst-Boehe-Akademie bestrittenen – für reine Streicherbesetzung. Die Vortragsfolge spannte einen Bogen von Brahms bis Astor Piazzolla.

Um es gleich vorwegzunehmen: zu berichten ist diesmal über begeisternde Eindrücke. Am ersten Abend haben fünf Philharmoniker – Konzertmeister Nikolaus Boewer, drei Soloinstrumentalisten