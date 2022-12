Die Polizei sucht den Halter eines Fahrzeugs, das am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schifferstadter Straße in Speyer beschädigt worden ist. Wie die Polizei meldet , hatte eine 72-Jährige mit ihrem Auto ein abgestelltes Fahrzeug touchiert. Die Dame ließ den Fahrer des beschädigten Autos im Markt ausrufen. Vergebens. Als die Unfallverursacherin wieder zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug weg. Personen, die sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz aufhielten und an ihrem Fahrzeug einen Schaden feststellen konnten, können sich unter Telefon 06232 1370 an die Polizei Speyer wenden.