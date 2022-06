Eine 71-jährige Speyererin ist laut Polizei Opfer eines sogenannten Anlagebetrugs geworden. Sie habe in einem großen sozialen Netzwerk auf die Werbeanzeige eines angeblichen Online-Brokers geklickt. „Darin wurden Gewinne in der Kryptowährung Bitcoin in Aussicht gestellt“, so die Beamten. Nach Kontaktaufnahme zum Broker habe die Frau 5000 Euro einbezahlt und auf Aufforderung des Brokers eine sogenannte Remote-Software installiert. Diese könne den PC der 71-Jährigen per Fernzugriff steuern. Folge: eine Abbuchung vom Konto der Geschädigten in Höhe von 6500 Euro und ein Transfer von 25.000 Euro von einem Sparbuch auf das Girokonto der 71-Jährigen – „mutmaßlich um das Geld ebenfalls zu überweisen“, wie die Polizei vermutet. Die Bank der Seniorin habe die Überweisung als verdächtig erkannt und gestoppt, sodass es bei 5000 Euro Schaden geblieben sei.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anlageplattformen für Online-Investments: „Diese Plattformen sehen auf den ersten Blick seriös aus und werden auf vertrauenswürdigen Webseiten und in den sozialen Medien beworben.“ Wenn jemand vermeintlich „angebissen“ habe, werde er von den Betrügern aus Callcentern heraus intensiv per Telefon und Messenger-Dienst betreut und teilweise auch bedrängt. Remote-Software werde unter dem Vorwand, das Benutzerkonto zu erklären und einzurichten, für betrügerische Zwecke genutzt.