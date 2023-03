Falsche Polizeibeamte haben am Dienstagabend erfolglos versucht, 150.000 Euro bei einer 84-jährigen Speyerin zu erbeuten. Das teilt die Polizei mit. Die falschen Beamten hätten der Seniorin am Telefon vorgetäuscht, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution über den genannten, sechsstelligen Betrag zu zahlen sei. Geistesgegenwärtig habe die 84-Jährige daraufhin ihre echte Tochter angerufen, die die Polizei informierte. Diese teilt weiter mit, dass die Beamten zur Adresse der Seniorin gefahren sein und dort einen 40-Jährigen nach kurzer Verfolgung kontrolliert hätten. Ob er mit dem Betrugsversuch in Verbindung steht, werde noch untersucht.