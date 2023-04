Weil ihr nicht angeleinter Hund am Karfreitag gegen 10 Uhr auf die Fahrbahn der Hafenstraße gelaufen ist, wurde eine 82-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. In einem Polizeibericht heißt es, dass die Seniorin ihrem Vierbeiner, ohne auf den Verkehr zu achten, hinterhergelaufen ist. Dabei sei sie von einem Auto frontal erfasst worden. Mit schweren Kopfverletzungen sei sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Hafenstraße musste zwischen 10.10 Uhr und 13.25 Uhr zwischen Heringsee, auf dieser Höhe war der Hubschrauber gelandet, und Rheintorstraße voll gesperrt werden, berichtet die Polizei. Weiter teilen die Beamten mit, dass der Hund der Frau unverletzt blieb. Er sei zum Haus der Seniorin zurückgelaufen.