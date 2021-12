99 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Land inzwischen für die Stadt Speyer. In einem Seniorenheim zieht das Virus größere Kreise.Neuinfektionen gibt es im Seniorenstift Bürgerhospiz der Diakonissen. Dies hätten die aktuellen Reihentestungen ergeben, wie eine Sprecherin der Diakonissen mitteilte. Demnach seien 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter mit Sars-CoV-2 infiziert. Gegenüber der Vorwoche seien drei Bewohner und vier Mitarbeiter hinzugekommen. Der Großteil der Betroffenen habe nur leichte oder keine Krankheitssymptome. Zwei Bewohner hätten einen schweren Krankheitsverlauf, einer davon sei stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ein Bewohner sei als Covid-19-Patient im Krankenhaus verstorben. Alle drei Wohnbereiche der Einrichtung seien vom Infektionsgeschehen betroffen. Das vom Gesundheitsamt verhängte Besuchsverbot wird bis einschließlich Montag, 6. Dezember, verlängert. Das Land meldet am Donnerstag 55 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Domstadt.