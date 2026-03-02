Gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen können die Älteren in Hanhofen, Dudenhofen und Harthausen bei den Seniorennachmittagen.

Erster Termin ist der Ü-65-Nachmittag der Ortsgemeinde Hanhofen, der am Freitag, 6. März, um 14 Uhr im Haus Marientraut beginnt. Die Ortsgemeinde Dudenhofen richtet ihre Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahre. Sie veranstaltet ihren Seniorennachmittag am Mittwoch, 25. März, ab 14 Uhr in der Festhalle. Die Ortsgemeinde Harthausen hat den Termin für ihren Seniorennachmittag auf Mittwoch, 15. April, 14 Uhr, festgelegt. Bei allen Seniorennachmittagen ist ein Programm geplant, unter anderem mit Musik, Showeinlagen, Tänzen oder Auftritten der örtlichen Kindergärten.

Eingeladen sind nicht nur die Senioren in der entsprechenden Altersgruppe, sondern auch Begleitpersonen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, die Senioren müssen sich aber dafür anmelden. In Hanhofen ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen, in Dudenhofen endet sie am 16. März und in Harthausen wurde noch keine Frist veröffentlicht. Plätze sichern können sich die Senioren mit den im Amtsblatt abgedruckten Abschnitten. Diese sollen ausgefüllt entweder in den Gemeindebriefkasten eingeworfen werden oder an die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, FB3 – Soziales, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen, gesendet werden.

Für die Teilnahme besteht die Möglichkeit, mit einem Kleinbus abgeholt und wieder nach Hause gebracht zu werden. Wenn gewünscht, soll das auf der Anmeldung vermerkt werden. Bei Fragen sind die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung dienstags oder mittwochs, 8.30 bis 12.00 Uhr, unter Telefon 06232 656-144 oder 06232 656-244 sowie per E-Mail an soziales@vgrd.de erreichbar.