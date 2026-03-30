Mit der Markus-Passion von Keiser feierte die Seniorenkantorei der Dommusik unter der inspirierten Leitung von Michael Marz ihren spektakulären Einzug in die Konzertarena.

Seniorenchöre – jedenfalls solche, die sich namentlich als Ü65-Ensembles in Spiel bringen, zählten bis vor zehn Jahren noch zu den Raritäten im vokalen Ensemble-Diskurs. Aber vor allem nach dem Vieles verändernden Corona-Schnitt erblühten diese Chorgemeinschaften allenthalben scheinbar wie aus dem Nichts zu üppigem Leben. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Spätabendproben und nicht mehr im Dunkel Autofahren wollen noch lange nicht bedeutet, dass auch die Singstimme sich verabschiedet hat. Und welches Potenzial war da auf Grund solch falschen Rückschlusses verloren gegangen!

Auch die Seniorenkantorei der Dommusik Speyer wurde erst 2024 geboren und ihre propere Stärke von rund 80 Stimmen untermauert eindrücklich die Attraktivität eines solchen Angebots. Im Rahmen der Passionsmusiken bestritt die Chorgemeinschaft unter Leitung von Michael Marz jetzt mit der Aufführung der Markus-Passion von Reinhard Keiser ihr erstes größeres Oratorienkonzert im Dom. Und führte sich auf denkbar respektable Weise ein.

Von wem?

Um die Herkunft der „Hamburger Markus-Passion“ rankt sich üppiges Mythengeflecht bis zu der These, das eigentlich sein Vater Gottfried Keiser der Autor des bedeutenden Schlüsselwerks sei. Die Quellenlage ist dürftig. Gesichert ist allerdings die handschriftliche Kopie aus der Feder von Johann Sebastian Bach, der das 1702 entstandene Werk wohl 1713 erstmals in Weimar und dann später noch weitere Male, versehen mit einigen Änderungen und Hinzufügungen, aufführte. Und auch, dass Keisers Oratorium für Bach hinsichtlich Struktur und vor allem in der Gestaltung der Rezitative stilbildend war, ist evident.

Der Chor ummantelt das Geschehen als Teil der Eingangssonata und mit der Amen-Fuge am Ende. Dazwischen kommentiert er mit allerdings nur einem Choral, setzt sich vor allem in den Turbae als „Volkes Stimme“ dramatisch in Szene („Weissage uns …“, „Kreuzige ihn!“). Diese Tutti-Einheiten sind zwar meist knapp gehalten, aber sie benötigen einen präzise reagierenden Apparat und klangliche Schlagkraft. Und beides schickte die famos einstudierte Chorgemeinschaft souverän und akkurat über die Rampe.

Souverän und erhaben den weiten Raum erobert

Wie überhaupt das klangliche Erscheinungsbild – mit sich mühelos aufschwingenden Sopranen und einer sich famos mischenden Registergemeinschaft – souverän und erhaben den weiten Raum eroberte.

Dass Michael Manz da im Vorfeld mit hervorragendem stimmbildnerischen Training alle Weichen gestellt hatte, war unüberhörbar. Dies waren keine Protagonisten vom milde tolerierten Altenteil, sondern eine engagierte, hellwache Singgemeinschaft, der vor allem eines gelang: nachdrücklich und vital zu gestalten.

Als kongeniale Instrumentalpartner empfahlen sich Streicher nebst Solo-Oboist der Mannheimer Kammerphilharmonie mit ihrem verdienstvollen Konzertmeister Jochen Steyer, der auch solistisch brillierte. Sie legten ein achtsames, ebenso prägnant zupackend wie feingliedrig deutendes Fundament. Und betteten nicht zuletzt die Solisten in der äußerst schwierigen Akustik fast wie auf Rosen. Hoch zu loben zudem das ebenso vorausfühlend agierende wie klanglich feinabgestimmte Continuo.

Quintett der Vokalsolisten vom Feinsten

Auch das Quintett der Vokalsolisten war vom Feinsten. Mit Maximilian Fieth als Evangelist stand ein junger Tenor auf der Pole-Position, der sowohl durch seine hinreißend schöne, enorm wandlungsfähige Stimme als auch mittels seiner klugen, spannungsreichen Erzählung faszinierte.

Anabelle Hund, deren berückender Sopran in weiten Höhen leuchtend aufblühte, interpretierte vor allem die Arie „O Golgatha“ in tief berührender Weise. Ebenso fesselte Matthias Lucht in der mit zwei Arien bedachten Altpartie durch seine klare, prägnante Artikulation. Nikolas Groth, mit den Arien und etlichen Soliloquenten-Stellen betraut, fügte sich mit seinem wendigen, hörbar am gepflegten Ensemblegesang geschulten Tenor auf Augenhöhe in die fabelhafte Solisten-Riege.

Last not least bliebe Michael Roman, der die Jesus-Partie mit einem schlanken, hochkultiviert verwalteten Bariton veredelte und mit der ausdrucksstarken Gestaltung der einzigen Bass-Arie im Werk ein markantes Ausrufezeichen setzte.

Ergiebiger, hochverdienter Beifall.