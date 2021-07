Der Seniorenbus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Speyer startet in eine neue Phase. Zuletzt hatte er für Fahrdienste zum Impfzentrum in der Stadthalle bereitgestanden und nach Awo-Mitteilung mehr als 100 ältere Speyerer kostenlos zum Impfzentrum Speyer gefahren. „Nachdem immer weniger Fahrten erforderlich sind haben wir beschlossen, unseren seit Jahren bekannten Fahrbetrieb, mittwochs und freitags, für unsere Seniorinnen und Senioren wieder aufleben zu lassen“, so Geschäftsführerin Ruth Bohn. Möglichkeiten seien nun nach Anmeldung etwa kostenlose Fahrten zum Arzt, zum Einkauf oder Friseur. Am Montag, 2. August, 9.30 bis 15.30 Uhr, seien Anmeldungen unter Telefon 06232 81040 möglich.