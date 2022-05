Der Speyerer Seniorenbeirat will nach den Erschwernissen der Corona-Pandemie wieder aktiver und grundsätzlich bekannter werden. Ideen dafür gibt es auch schon.

„Seniorenbeirat und Seniorenbüro der Stadt wünschen, bei den älteren Menschen bekannter zu werden. Wir wollen dies durch mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erreichen“, sagt Ludwig Schultheis, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Bei dessen Sitzung am Dienstag im Historischen Ratssaal waren auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Constanze Konder vom Seniorenbüro dabei.

Gerd Rieder regte an, wieder die Verbindung zu den einzelnen Ortsteilen zu stärken, sich öfter zu treffen und sich mehr mit Öffentlichkeitsarbeit zu befassen. Eine Arbeitsgruppe dazu solle geschaffen werden. „Durch die Pandemie ist dies bisher nicht möglich gewesen“, bedauerte er. 30 Prozent der Speyerer Bewohner seien Senioren. Seniorenbeirat und -büro wollten sich für deren Anliegen einsetzen, müssten diese aber erst mal erfahren. Ermutigt wurde zu Kontakten per E-Mail, aber auf Veranlassung der Stadt ist auch ein Anschreiben an die betreffenden Haushalte geplant. OB Seiler brachte die im ehemaligen „Tor zur Pfalz“ geplante neue Einrichtung „Media:Tor“ als möglichen Ort der Vernetzung ins Gespräch.

Gemeindeschwester hilft

Der stellvertretende Beiratsvorsitzende Daoud Hattab bat darum, im Vorfeld die Tagesordnungen der Beiratssitzungen öffentlich bekannt zu machen. Als weitere „Informantin“ brachte sich Gemeindeschwester plus Alexandra Mika ins Gespräch: „Ich komme in viele Haushalte und kann daher die Senioren über interessante Themen informieren und auch Flyer vom Seniorenbeirat verteilen.“

Eine konkrete Nachfrage gab es zum für viele ältere Bürger wichtigen Stadtbussystem in Speyer, für das ab Ende 2023 Veränderungen angekündigt sind. Seiler berichtete von 24 Bussen, die zum Teil behindertengerecht seien. Zuletzt wurden Eckpunkte für die neuen Linien beschlossen, nun wird die europaweite Ausschreibung vorbereitet. Seiler sprach auch von der Möglichkeit, eigene Busfahrer anzustellen – von denen es zu wenige gebe. Ob dies überhaupt möglich wäre, müsste aber geprüft werden. Dass die Stadt künftig in den Nahverkehr doppelt so viel investiere wie bisher, werde den Senioren ebenso zugute kommen, wie neugestaltete Gehwege und breitere Türen bei Neubauten. Der Seniorenbeirat will sich in seiner nächsten Sitzung des Themas Altersarmut annehmen. cor