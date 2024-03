Sprachrohr der älteren Speyerer will der Seniorenbeirat sein. Seine fünfjährige Amtszeit läuft im Juni aus. Er sieht noch viel Handlungsbedarf.

Der Seniorenbeirat unter Vorsitz von Ludwig Schultheis hat zuletzt über die Einführung eines Kulturpasses für Rentner diskutiert. Dieser würde die soziale Teilhabe der Senioren verbessern, denn Rentnertarife gebe es heute so gut wie keine. Zudem wurde bemängelt, dass Kulturveranstaltungen in Speyer, insbesondere Ausstellungen, häufig in nicht barrierefreier Umgebung stattfänden. Bei einer eigenen Veranstaltung will es der Beirat besser machen: Ein Senioren-Waldfest soll vorbereitet werden.

Eine weitere Kritik: Zur Verbesserung oder Schaffung von Sitzgelegenheiten in der Innenstadt würden seit vier Jahren Vorschläge gemacht, ohne dass darauf bislang eine Reaktion erfolgt sei. Veränderungen in der Innenstadt seien aktuell in Vorbereitung, erklärte Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Den Beiratswunsch nach einem Bürgerbus will sie im Stadtvorstand ansprechen. Vor allem aus Speyer-West kommen laut Beirat Beschwerden, dass mit der Veränderung der Stadtbuslinien die Wege zu den Haltestellen länger und schwieriger geworden seien. Zudem könnten viele Arztpraxen nicht mehr so gut erreicht werden wie zuvor. Mit Rollator sei das Umsteigen vor allem am Busbahnhof erschwert.

Krisen verunsichern Ältere

In seinem Jahresbericht 2023 beklagte Schultheis das Fehlen von verlässlichen Aussagen zu den aktuellen Veränderungen der Lebensumstände. Er nennt dabei die Rentensicherheit und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel: Viele Senioren seien verunsichert, wie sie die Kosten für gesetzlich vorgegebene Umbau- oder Umrüstungsmaßnahmen bestreiten sollten. Außerdem bereite der Fachkräftemangel in der Altenpflege große Sorgen. Insgesamt habe man den Eindruck, es herrsche die „Ruhe vor dem Sturm“.

Schultheis warf dennoch einen positiven Blick zurück auf die Arbeit des Seniorenbeirats in 30 Jahren und des Fördervereins in 25 Jahren. Die Arbeit des Seniorenbeirats hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der vorigen Stadtratssitzung unter dem Beifall der Mitglieder gewürdigt.