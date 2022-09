Der Seniorenbeirat der Stadt Speyer sorgt sich um die finanzielle Situation der älteren Speyerer. Hintergrund: die steigenden Energiepreise.

Karl-Heinz Weinmann, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats, sieht die Gasumlage als einen schmerzhaften Schritt in die Altersarmut. Er plädierte bei einer Sitzung des Gremiums am Dienstag für eine Gaspreisbremse. Er hoffe, dass es zur baldigen Einigung komme. Nach seiner Ansicht habe die politische Uneinigkeit dazu mit den anstehenden Wahlen in mehreren Bundesländern zu tun, so der frühere SPD-Stadtrat. Er stellte auch die Möglichkeiten der sogenannten Grundsicherung im Alter dar. Auf ein Schreiben an Bundessozialminister Hubert Heil (SPD) habe er die Antwort erhalten, dass die wirksamste Strategie gegen Altersarmut Prävention sei, so Weinmann.

Auch zu weiteren Problemen vieler älterer Speyerer kündigte der Seniorenbeirat Initiativen an. „Das Seniorenbüro will eine Broschüre herausgeben, in der alle wichtigen Informationen für Senioren enthalten sind“, sagte Vorsitzender Ludwig Schultheis. Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner betonte, dass viele Senioren Schwierigkeiten hätten, die richtigen Formulare zu bekommen und auszufüllen, gerade beim Thema Grundsicherung. Ehrenamtliche Berater könnten dabei helfen. „70 Prozent der Menschen, die anspruchsberechtigt sind, beantragen die Leistung aus Scham nicht“, so Gangkofner.

Vorschlag für Offenen Kanal

Außerdem soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Gerd Rieger regte nach dem Beispiel der früheren TV-Sendung „Der 7. Sinn“ Beiträge im Offenen Kanal Speyer an, um falsches Verhalten im Straßenverkehr aufzuzeigen. Beispiele dafür gäbe es genug, so Karl-Heinz Hepper, der auch als städtischer Fahrradbeauftragter tätig ist. Immer wieder seien etwa Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs.