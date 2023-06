Der städtische Seniorenbeirat will öffentlich stärker wahrgenommen werden als zuletzt. Das ist ein Hintergrund für seine Beratungen über eine veränderte Organisation. Dass sein Einsatz für die älteren Speyerer nicht verpufft, wurde auch betont.

Die Arbeitsgruppen des Beirats sollten wieder besser organisiert werden, nahm sich das ehrenamtliche Gremium vor. „Vor der Corona-Zeit gab es immer feste Arbeitsgruppen, jetzt haben wir nicht mehr so eine deutliche Aufteilung“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Daoud Hattab. Er wünsche sich für die Zukunft, dass jede Arbeitsgruppe einen bestimmten Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hat. Vorgesehen sei eine Aufteilung in die Bereiche Soziales, Verkehr, Wohnen im Alter sowie Kultur, Digitales und Presse.

Als vollen Erfolg für die Beiratsarbeit wurde die Errichtung von Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt genannt. Sie seien im April 2022 vom Beirat angeregt worden und hätten über die Presse die Verwaltung erreicht. Vor wenigen Wochen wurden dann hölzerne Sitzgruppen an mehreren Stellen aufgestellt. „Ich denke, wir sind gar nicht abgenabelt von der Politik, sondern gut mittendrin“, sagte Ausschussmitglied Karl-Heinz Weinmann. Auf einen Verbesserungsvorschlag des Beirats hin würden die Sitzgruppen in der Maximilianstraße nächstes Jahr um fünf Zentimeter erhöht. Für Senioren seien diese nämlich zu tief.

Jubiläum steht an

Zufrieden ist der Beirat auch damit, wie der zu Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) durchdringt: Sie gewähre den Mitgliedern Interesse und Zeit. Trotzdem wünschen sich viele Mitglieder noch mehr Aufmerksamkeit der Stadt, damit diese nicht nur über die Presse von ihren Forderungen Kenntnis erlangt. Zur Bekanntheit des Gremiums soll auch eine Jubiläumsfeier beitragen, die aus Anlass des 30-jährigen Bestehens vorbereitet wird. Weinmann wies auf das Problem der verschämten Altersarmut hin, die auch nach der Wohngeld-Reform noch existiere.