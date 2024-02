Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Stadt Speyer war Thema im Seniorenbeirat. Das Gremium sieht dringenden Handlungsbedarf.

Ulrike Stoll, Sozialplanerin der Stadtverwaltung, stellte den Beiratsmitgliedern die Daten vor und verglich sie mit den Ergebnissen für ganz Rheinland-Pfalz. Der Bericht ist in Speyer der zweite seiner Art, er soll fortgeschrieben werden. Er wurde im vergangenen Jahr auf Basis von 2020 erhobenen Daten für Bund und Land veröffentlicht. Stand beim Vorgänger noch die Kinderarmut im Vordergrund, lag der Fokus diesmal auf der Altersarmut. Die Beiratsmitglieder staunten zunächst über den statistischen Wert von 1130 Euro, unter dem eine einzelne Person mit eigenem Haushalt in Rheinland-Pfalz als armutsgefährdet. Obdachlose und Personen in Alten- und Pflegeheimen wurden nicht berücksichtigt, wohl aber Studenten und Auszubildende. Stoll sagte, dass damit das wahre Ausmaß der Altersarmut unterschätzt werden könnte.

4045 Speyerer beziehen demnach momentan Leistungen wie Grundsicherung, Arbeitslosengeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt. Infolge der hohen bürokratischen Hürden stellten zahlreiche Bezugsberechtigte keine Anträge auf aufstockende Leistungen, beklagten Mitglieder des Seniorenbeirats.

Hohes Altersarmutsrisiko für Frauen

In Speyer sind etwa 2200 der über 65-Jährigen statistisch armutsgefährdet, erläuterte Stoll. Tatsächlich hätten im Jahr 2020 insgesamt 430 Personen Grundsicherung im Alter bezogen. Gegenüber dem Jahr 2015 war das eine Zunahme von 13 Prozent. Das höhere Armutsrisiko im Alter liege bei den Frauen – ihr Anteil betrage 60 Prozent. Insgesamt nehme Armut in Speyer langfristig zu, weil der Anteil der älteren Mitbürger steige. Im Landestrend hingegen nehme die Armut generell ab. Auch Familien mit mehr als drei Kindern seien überdurchschnittlich gefährdet.

Stoll verwies auf die „kommunalen Handlungsfelder“ wie das Angebot der Frühen Hilfen für junge Familien, die hier Abhilfe schaffen könnten. Prävention fange schon bei der Betreuung der Kleinkinder an; Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz wie auch Schulsozialarbeit und die Jugendberufsagentur plus seien hier zu nennen. Stoll erwähnte Freizeit- und Betreuungsangebote, die Nachbarschaftshilfe, das Angebot der Gemeindeschwestern plus sowie bezahlbarem Wohnraum als Hilfe für Ältere und traf damit erkennbar den Nerv des Gremiums.

Der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Weinmann schilderte die Situation von Rentnern, die meist von monatlichen Bezügen unter 1000 Euro leben müssten und von der Inflation besonders betroffen seien. Er forderte einen Inflationsausgleich von 3000 Euro wie bei den Pensionären. Kritisiert wurde, dass für bezahlbares Wohnen als Hilfe gegen Altersarmut immer noch nicht genug getan werde.