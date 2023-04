Ab Dienstag, 18. April, trifft sich jeden Dienstag ab 16.15 Uhr die Senioren-Gymnastikgruppe „Locker auf dem Hocker“ in neuen Räumlichkeiten in der Aula der Woogbachschule (Rainer-Maria-Rilke-Weg 25). Sie hatte sich neu orientieren müssen, nachdem ihr bisheriger Treffpunkt, das Gemeindezentrum St. Otto, abgerissen worden war. Auch Räume im Haus Pannonia und in der Schule im Erlich waren nach RHEINPFALZ-Informationen geprüft worden. Es geht um altersgerechte Bewegung, meist zu Musik, auf dem Stuhl und auch im Stehen sowie Gehen. Angeleitet wird die Gruppe von Hildegard Gollon. Das Angebot gehört nun zur „Akademie der Älteren“ des Seniorenbüros.

Angebot für Männer

Mit „Aktiv älter werden“ startet zudem ein neues Sportangebot ausschließlich für Männer. Es findet ebenfalls unter der Leitung von Hildegard Gollon erstmals am Dienstag, 2. Mai, 17.45 Uhr, in der Aula der Woogbachschule statt. Unter anderem geht es um Stärkung und Verbesserung von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. „Mitzubringen sind Handtuch, Sportschuhe, lockere Kleidung und vor allem gute Laune“, kündigt die Stadt an.

Die Teilnahme an beiden Angeboten sei kostenfrei nach einer Anmeldung im Seniorenbüro unter Telefon 06232 142661 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr) oder per E-Mail unter seniorenbuero@stadt-speyer.de.