Noch vor wenigen Wochen war ein Nachfolger für Robert Förster, den nach vielen Jahren aufhörenden Leiter des Vereins der Freunde und Förderer des Seniorenbüros, gesucht worden. Jetzt ist dieser gefunden.

Der vor 26 Jahren gegründete Verein hat einen neugewählten Vorstand. An der Spitze steht Reinhard Kreimer. Wie sein Vorgänger Förster will sich der diplomierte Gerontologe Kreimer (73) gemeinsam mit den anderen zum Teil ebenfalls neugewählten Vorstandsmitgliedern um folgende Ziele bemühen: Förderung des Miteinanders und Reduzierung der Einsamkeit von Senioren, gemeinsamer Mittagstisch wie er vor Corona geplant war, Unterstützung der Angebote des Seniorenbüros und Mitarbeit bei dessen Zeitschrift „aktiv dabei“. Vertieft werden diese Themen bei der ersten Sitzung des Vorstands im Februar.

In Speyer neu, im Thema ein Experte

Der seit 2021 in Speyer wohnende Reinhard Kreimer war 42 Jahre lang in Nordrhein-Westfalen leitende Fachkraft als Sozialarbeiter und Gerontologe im karitativen Dienst. Er ist Autor dreier Fachbücher zu Themen des Alterns. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilte er mit: „Das globale Thema ,Einsamkeit’ liegt mir sehr am Herzen, denn es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb immer mehr Menschen sich einsam und mental geschwächt fühlen. Davon sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen weltweit alle Generationen und soziale Schichten betroffen.“ Er könne sein Wissen darüber anbieten, damit alle Akteure im Förderverein themenorientiert zusammenarbeiten und die Einsamkeit der Menschen mindern können.

Als Stellvertreterin wurde die beruflich als Gemeindeschwester plus tätige Alexandra Mally gewählt. Kassenwart ist Michael Müller, Schriftführerin Eva Maria Walther, Beisitzerposten haben Andrea Fries, Hanne Kleinen und Heinz Bullinger.