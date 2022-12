Rund 450 Seniorenbüros gibt es in Deutschland. Eines der 42 in Rheinland-Pfalz leitet Constanze Konder in Speyer. Sie wird unterstützt von dem vor 25 Jahren gegründeten Verein der Freunde und Förderer des Seniorenbüros Speyer. Bei diesem steht ein Generationswechsel an.

Den Förderverein führt Robert Förster. Er und zumindest vier seiner Kolleginnen und Kollegen im Vorstand werden sich in der Versammlung der rund 200 Vereinsmitglieder am Montag, 16. Januar (15 Uhr, Maulbronnerhof 1a), nicht mehr zu Wahl stellen. Die Gründe: die Herausforderungen der Pandemiefolgen, die die Arbeit des Fördervereins behinderten oder gar zurückwarfen, und die Umstrukturierung des Seniorenbüros. Neue sollen für frischen Wind sorgen.

Zu den Aufgaben des Fördervereins zählt bisher unter anderem die Mitarbeit an der gern gelesenen Zeitschrift „Aktiv dabei“, die Versorgung mit Informationen, der Einsatz für die gefragten Nachmittagskonzerte sowie einmal ein Mittagstisch in einem Restaurant. Ein weiteres Ziel des Speyerer Vereins ist es, neue Mitglieder zu gewinnen und die Spendenbereitschaft für die Seniorenarbeit in Speyer zu steigern. Der Jahresbeitrag beträgt 13 Euro je Person, 15 Euro als Familien-Mitgliedschaft. Der Verein informiert im Netz unter der Adresse foerderverein-senioren-speyer.de.

Seniorenbüro und Förderverein gemeinsam wollen die von einer Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenbüros vorgegebenen Ziel erreichen. Dazu gehören: ein vielseitiges und positives Bild der nachberuflichen Lebenszeit vermitteln, ältere Menschen für bürgerschaftliches Einsatz qualifizieren, die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur für freiwilliges Engagement verbessen, die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen fördern und zum Zusammenhalt der Generationen beitragen.