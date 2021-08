Der „F@irNet-Treff“ des Seniorenbüros Speyer kommt aus dem Lockdown zurück. Er kann sich nach Mitteilung der Stadt ab Donnerstag, 5. August, wieder in Präsenz treffen.

Der „F@irNet“-Stammtisch findet donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr in der Ludwigstraße 15b statt. Zudem wird die „Digital-Hilfe“ (Multimedia-Sprechstunde) bereits ab Dienstag, 3. August, in der Ludwigstraße 15b angeboten. Interessenten können ihr Notebook, Smartphone oder Tablet hierher mitbringen, wenn sie Hilfe benötigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so die Mitteilung.

Die städtische Beigeordnete für Digitalisierung, Sandra Selg (SWG), informiert zudem über ein geplantes neues „F@irNet“-Angebot: „Die Tutorinnen und Tutoren der digitalen Hilfe werden in nächster Zeit einen Tablet-Kurs anbieten und somit ermöglichen, dass Interessierte den jeweiligen Nutzen eines solchen Geräts bedürfnisorientiert erkunden können.“ Die Gruppe sei der „Beweis, dass digitale Teilhabe keine Altersbeschränkung kennen muss“, so Selg.

Kontakt



Anmeldung für „F@irNet“-Aktive im Seniorenbüro, Telefon 06232 14-2661.