Bürger über 65-Jahren sind am Freitag zum Seniorennachmittag ins Haus Marientraut gekommen. Ein Thema war der Bürgerbus. Warum er in Hanhofen nicht genutzt wird.

Im April vergangenen Jahres wurde in Hanhofen der Bürgerbus ins Rollen gebracht. Die Nachfrage ist bislang gleich Null. Für die Senioren im Dorf ist klar, woran das liegt. Ein solches Angebot sei wichtig, sagt Regina Müller. Sie war mit ihrem Mann am Freitag zum Ü65-Nachmittag ins Haus Marientraut gekommen, der alljährlich für die ältesten Bürger im Ort ausgerichtet wird.

Müller erkennt aber auch das Problem der ausbleibenden Resonanz für den Bürgerbus. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute noch Verwandte und Nachbarn haben, die sie von A nach B bringen, auch zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen“, erklärt sie. Hanhofen sei ein altes, strukturelles Dorf, das das Miteinander stärkt und Probleme wie das, nicht mobil zu sein, nicht aufkommen lässt.

Auto und Linienbus gefragter

Auch Monika Schenk hat festgestellt, dass der Bürgerbus viel zu wenig genutzt wird. Sie ist selbst noch mit dem Auto unterwegs und braucht das Angebot dadurch nicht. So kennt sie es auch von vielen anderen Dorfbewohnern. „Viele fahren mit dem Auto oder mit dem normalen Linienbus“, berichtet Schenk.

Helga Moßbacher ist ein Beispiel für die Bürger, die den Linienbus nutzen. Sie tut das regelmäßig, läuft dafür den Kilometer von ihrem Haus aus bis zur Haltestelle. „Mit dem Bürgerbus zu fahren, fände ich schon gut. Aber ich habe das Linienbusticket oder mein Sohn fährt mich“, sagt die 88-Jährige.

15 Bürger älter als 90 Jahre

Beigeordnete Kirsten Ohlinger-Stauder (SPD), die für den Bürgerbus zuständig ist, kennt die Flexibilität der Senioren in Hanhofen. „Die meisten sind selbst noch mobil oder der Partner kann noch Autofahren“, berichtet sie. Selbst diejenigen, die nicht mehr in ein Fahrzeug steigen, fänden Wege, um zu ihren Wunschzielen zu kommen. Nach einigen Monaten ohne eine einzige Anmeldung zum Bürgerbus habe sie das Telefon stumm geschaltet. Das Angebot sei auch nicht mehr beworben worden. Stillstehen muss der Mehrsitzer dennoch nicht: „Vereine nutzen diesen oder wir transportieren das Essen für die Kindertagesstätte damit.“

Die Kita-Kinder waren auch diejenigen, die den Senioren im Haus Marientraut einen frühlingshaften Einstieg in den Nachmittag bereiteten. Mit Gesang wurden die Senioren begrüßt. Ein Blumengruß der Grundschüler lag für jeden auf den dekorierten Tischen. Außerdem gab es ein Präsent von Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) für die Besucher. Eugenie Appel (95) und Wolfram Scheerbaum (91) führen die Liste an. Von insgesamt 2599 Einwohnern in Hanhofen sind fünf Männer und zehn Frauen älter als 90 Jahre, erklärt Schmitt-Makdice.