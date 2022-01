Das „untypische Verlassen eines Kreisels“ hat die Polizeiinspektion Speyer am Sonntag nach einem Vorfall in der Auestraße/Franz-Kirrmeier-Straße gemeldet. Wie die Beamten mitteilten, war am Samstag gegen 13.25 Uhr ein 88-jähriger Hyundai-Fahrer dort im Kreisel unterwegs – vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und an einer Baumgruppe im Graben zum Stehen. Er wurde leicht verletzt. Den entstandenen Schaden am Auto beziffern die Beamten mit 1500 Euro. Zudem seien drei Bäume verletzt worden.