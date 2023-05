Speyer. Mit seinen 80 Lenzen hat Klaus Burger vom TSV Speyer bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Kunstturnen in Pirna Platz drei belegt.

Im sächsischen Pirna erturnte Klaus Burger an den fünf Geräten 29,90 Punkte und lag damit nur 0,05 Punkte hinter Werner Kreuzmann vom TSV Hohenlockstedt, aber auch nur 0,05 Punkte vor Heiner Gueldering vom USV Dresden. Das zeigt, wie eng es auch bei den Senioren zugeht. Den Wettbewerb gewann allerdings mit 31,00 Punkten Klaus Lahn aus Nordhausen. Insgesamt starteten in dieser Altersklasse zehn Turner.

Burgers Leistungen im Einzelnen: am Boden 8,9 Punkte, am Seitpferd 8,05 Punkte, am Sprung 8,15 Punkte, am Barren 8,45 Punkte und am Reck 8,60 Punkte. Trainer Jürgen Klemke hatte Klaus Burger sehr gut auf die Meisterschaften vorbereitet und ihn auch während des Wettkampfes betreut und unterstützt. In der Klasse M60 gewann Gerhard Metz vom TV Hatzenbühl.