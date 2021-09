Ein 65-jähriger Speyerer hat am Donnerstag um 17 Uhr zu Fuß die St.-German-Straße überquert – an einer Stelle, an der kein Fußgängerüberweg vorhanden ist. Wie die Polizei weiter mitteilt, ging er im Moment des Anfahrens vor einem verkehrsbedingt wartenden Skoda einer 50-jährigen Speyererin vorbei, die ihn mit ihrem Auto bei geringer Geschwindigkeit erfasste.

Der Senior fiel auf die Motorhaube und zog sich leichte Schürfwunden an einem Knie und einer Hand zu. Der Mann klagte über leichte Kopfschmerzen. Er lehnte eine Krankenhauseinlieferung ab. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.