Ein Senior in Speyer hat laut Polizei einen fünfstelligen Bargeldbetrag eingebüßt und einen größeren Schaden nur knapp verhindert. Das teilt die Kriminalpolizei Ludwigshafen mit, die in dem Betrugsfall ermittelt. Der Mann ist demnach am Freitag einer Bank-Mitarbeiterin aufgefallen, als er die rund 20.000 Euro abheben wollte und ihr gegenüber angab, dass er das Geld benötige, weil seine Tochter als Verursacherin eines tödlichen Verkehrsunfalls in Haft sitze. Die Frau erkannte das als mögliche Betrugsmasche und verständigte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter den Mann im Laufe des Vormittags mehrfach angerufen und sich unter anderem als Staatsanwalt ausgegeben hatten. Für die Freilassung der Tochter des Seniors fordere dieser eine Kaution. Bereits gegen 12 Uhr habe dieser im Mausbergweg einem unbekannten Mann – 30 bis 40 Jahre alt, korpulent – einen fünfstelligen Betrag übergeben. Die Polizei rät Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden: „Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.“

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Mausbergweg nimmt die Kripo unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist unter Telefon 0621 963-1154 zu erreichen.