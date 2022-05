„Trauer braucht einen Ort. Oder?“ – So ist eine Fortbildungsveranstaltung im Pastoralseminar St. German in Speyer überschrieben.

Das Sterben gehört zum Leben. Sterblichkeit ist eine Erfahrung, die jeden Menschen existenziell betrifft. Doch wie umgehen mit dieser großen Frage des Lebens? Wie kann man Sterbende begleiten? Um diese Fragen geht es nach Ankündigung des Bistums Speyer bei der Veranstaltungsreihe zum Jahresthema „Trösten und Begleiten“, die das Pastoralseminar St. German in Speyer gemeinsam mit dem Referat für Trauer- und Hospizseelsorge im Bistum anbietet. „Trauer braucht einen Ort. Oder?“ ist die Veranstaltung überschrieben, die am Freitag, 20. Mai, von 15 bis 19 Uhr stattfindet.

Bei der Fortbildung werden laut Ankündigung Sonja Haub, Referentin bei der Katholischen Erwachsenenbildung, und Kerstin Fleischer, Referentin in der Hospiz- und Trauerseelsorge, den genannten Fragen nachgehen. Die Fortbildung richtet sich an alle Menschen, die sich in der Begleitung von Trauernden ehren- oder hauptamtlich engagieren, sowie alle Interessierte. Sie können sich anmelden unter Telefon 06232 60300 oder per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de.