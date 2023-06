Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Tierarten sind in Not. Das macht RHEINPFALZ-Biber Nils Nager Sorgen. Doch es gibt auch Lichtblicke, weiß er zu berichten: Die Rückkehr von den in Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedrohten Vogelarten Flussseeschwalbe und Lachmöwe nach Speyer ist so ein Erfolg. Möglich gemacht haben die Wiederansiedlung Naturschützer auf zwei Beinen.

Im April hatte Nils Nager eine Art quadratisches Floß auf dem Deutsche-Wühl-See südlich des Naherholungsgebiets Binsfeld entdeckt. Die künstliche Schwimminsel ist kurz zuvor