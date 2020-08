Seit Januar gibt es die „Selfie-Points“ in der City: Blaue Punkte auf dem Boden zeigen optimale Stellen zum Foto vor Sehenswürdigkeiten an und werben für die Stadt. Damals von der Verwaltung als „Testphase“ angekündigt, steht eine Entscheidung über die Fortführung des Projekts noch aus.

Genutzt werden die Punkte: Immer wieder sind Touristen zu sehen, die auf einem der fünf Punkte die gute Perspektive für Selfies vor Dom oder Altpörtel nutzen. Ein zweites Zeichen dafür sind die Gebrauchsspuren, die die Beläge schon aufweisen. Der Stadtverwaltung sei bisher aber keine seriöse Bilanz der Nutzung möglich, so Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage: Es gebe keine Statistik, und „eine Beurteilung der Akzeptanz ist insbesondere auch deshalb schwierig, da in der ersten Jahreshälfte Corona-bedingt eher wenige Touristen in der Stadt waren“.

Beratung im Ausschuss

Das Thema soll nun im Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing auf die Tagesordnung gesetzt werden, sagt Eschenbach. Dann werde über die Zukunft des Projekts beraten. Die Gebrauchsspuren seien kein Problem: „Eine Erneuerung wäre leicht machbar, da es sich um aufgeklebte Folien handelt, die einfach ausgetauscht werden können.“