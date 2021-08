Mutmaßlich wegen eines Sekundenschlafs ist am Dienstagabend ein 22-jähriger Autofahrer auf der B 9 von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei war der Mann um kurz vor 23 Uhr von Germersheim in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er an der Abfahrt Speyer-Nord die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Schutzplanke fuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von zirka 3000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.