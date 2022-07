Eine 21-jährige Autofahrerin aus Hanhofen ist laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer am Freitagabend hinter dem Steuer ihres Wagens eingeschlafen und auf einen Pkw in der Wormser Landstraße aufgefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Gegen die 21-Jährige wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.