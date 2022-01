Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 40 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 5657 Personen in der Domstadt infiziert – also im Schnitt jeder neunte Speyerer. Der Inzidenzwert liegt aktuell laut LUA bei 232,6 und damit leicht über dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 223,3. Vergleichsweise hoch liegt der Inzidenzwert weiterhin in der Gruppe der Unter-20-Jährigen. Hier liegt er laut LUA-Statistik bei 372,9. Die Behörde meldet für den Zeitraum der vergangenen 14 Tage zudem 32 Corona-Fälle in Speyer, bei denen entweder ein Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante besteht oder dieser Verdacht per PCR-Test bestätigt ist.