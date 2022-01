Richtig viel zu tun haben seit Montag die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe (EBS), die für die Weihnachtsbaumsammlung in Speyers Straßen eingeteilt sind. Und doch ist es einer der angenehmeren Einsätze, wie Firmensprecherin Angela Sachweh sagt: „Bei bestem Wetter und guter Laune waren die Teams unterwegs, denn es ist mit Abstand die wohlriechendste Fuhre im ganzen Jahr.“ Den „Duft von Fichtennadelschaumbad“ strömten die Pressfahrzeuge bei ihren anderen Einsätzen jedenfalls nicht aus.

Bis Donnerstag arbeiten sich die Teams im Stadtgebiet von Norden nach Süden vor – jeweils am regulären Müllabfuhrtag. Sachweh erinnert daran, dass die Bäume um 6 Uhr am Straßenrand vorbereitet sein müssen. „Wenn sie hinterm Gartenzaun aufgestellt sind, werden sie besonders in der Morgendämmerung nicht als Entsorgungsgut erkannt.“ Am ersten Tag habe alles gut geklappt. In den Vorjahren kam oft mehr als 30 Tonnen Abfuhrgut zusammen, das in den Fahrzeugen komprimiert und zu einem Fachbetrieb geliefert wurde, der die hölzerne Fracht zu Holzhackschnitzeln verarbeitet.