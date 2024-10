Zwei Einbruchsversuche meldet die Polizei vom Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr in der Straße Seilerbahn. Wie die Polizei mitteilte, scheiterten die Täter zunächst daran, sich Zutritt in ein Einfamilienhaus zu verschaffen. Beim zweiten Einbruch ins Nachbarhaus seinen sie von Bewohner bemerkt worden. Die Täter flüchteten ohne Beute, so die Polizei. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 350 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.Kl3.K31@polizei.rlp.de zu melden.