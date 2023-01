Aufregung am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium am Mittwoch kurz vor 16 Uhr: Aus dem Schulgebäude in der Vincentiusstraße drang Rauch.

Die Feuerwehr mit 15 Kräften und die Polizeiinspektion waren vor Ort. Sie stellten laut Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Tremmel fest, dass das Schulgebäude, in dem ältere Jahrgänge zum Zeitpunkt der Alarmierung noch unterrichtet wurden, vorbildlich geräumt und der Brand weitgehend gelöscht war. Tremmel zufolge stand ein Seifenspender aus unbekannter Ursache in Flammen. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Die Aufgabe der Feuerwehr habe überwiegend darin bestanden, das Gebäude zu belüften und damit für den nächsten Schultag wieder nutzbar zu machen, so Tremmel.